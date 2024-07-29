ВСУ потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, когда вся линия боевого соприкосновения стоит твердо и нет варианта никаким образом ни обойти с фланга, ни зайти в тыл, всегда бывает тяжело сделать эту лазейку для остальных сил и средств. В данном случае российские войска продвигаются по всей линии, заметил Алаудинов.

Военный добавил, что в настоящее время Вооруженные силы России имеют возможность для маневра в разных направлениях, «раздергивая» подразделения ВСУ и выбивая их со всех позиций, где они давно находятся.

18 июля Алаудинов сообщал, что российские силы заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. По его словам, в городе идут «непосредственно штурмовые действия подразделений Минобороны».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.