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ВСУ потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск

Алаудинов: ВСУ потеряли первую линию укреплений у Славянска — Краматорска

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, когда вся линия боевого соприкосновения стоит твердо и нет варианта никаким образом ни обойти с фланга, ни зайти в тыл, всегда бывает тяжело сделать эту лазейку для остальных сил и средств. В данном случае российские войска продвигаются по всей линии, заметил Алаудинов.

Военный добавил, что в настоящее время Вооруженные силы России имеют возможность для маневра в разных направлениях, «раздергивая» подразделения ВСУ и выбивая их со всех позиций, где они давно находятся.

18 июля Алаудинов сообщал, что российские силы заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. По его словам, в городе идут «непосредственно штурмовые действия подразделений Минобороны».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.

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