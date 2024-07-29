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ВСУ начали обстрел Энергодара

ВС Украины ведут артобстрел Энергодара в Запорожской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 июля ведут артобстрел города Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Власти Энергодара призвали граждан оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу.

Энергодар находится рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) на левом берегу Днепра. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция в ходе специальной военной операции перешла в собственность России.

26 июля сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), дислоцированные на Запорожской АЭС (ЗАЭС), провели обходы для контроля над мониторингом техобслуживания систем станции. Во время осмотра эксперты не выявили никаких проблем,

Ранее ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре.

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