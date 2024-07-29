Марочко заявил об отражении почти 40 контратак ВСУ

Российские войска за прошедшую неделю отбили почти 40 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубежах ЛНР. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С 20 по 26 июля 2024 года подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад» отражено 36 контратак противника — отмечается незначительное снижение активности противника», — сказал Марочко.

По его данным, потери ВСУ за этот промежуток времени составили около 9 665 военных и наемников — это на 445 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Кроме того, военные РФ уничтожили 10 танков, в том числе Leopard, две пусковые установки РСЗО RAK-SA-12, а также более 170 различных боевых машин, 123 орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной борьбы и 37 полевых складов боеприпасов, добавил военный эксперт.

До этого ТАСС сообщал, что ВС РФ сковали логистику украинской армии, взяв под контроль село Прогресс в Донецкой народной республике.

Ранее в Харькове уничтожили четыре танка ВСУ.