В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он заверил, что оперативные службы приведены в повышенную готовность. Чиновник попросил граждан соблюдать спокойствие и быть внимательными, при необходимости звонить на номер «112».

До этого сообщалось, что взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне.

Еще один взрыв в Херсоне был зафиксирован рано утром 29 июля.

Также глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщал, что в регионе повреждены объекты инфраструктуры.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.