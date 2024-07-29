Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области

Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов спустя более восьми часов объявлен в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23:45 накануне, 28 июля.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал Гусев утром 29 июля.

Как сообщало министерство обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. В частности над Воронежской областью удалось сбить три дрона.

Гусев уточнял, что при падении одного из дронов был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.