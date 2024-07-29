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СК просит продлить арест обвиняемому в сборе данных о военной деятельности РФ французу

СК просит продлить арест Винатье по обвинению в сборе данных о военной работе РФ

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Maxim Shemetov/Reuters

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить арест гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемому в сборе информации о военной деятельности Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде уточнили, что зарегистрировано прошение о продлении срока содержания под стражей француза. Судебное заседание назначено на 31 июля в 15:30.

Лоран Клод Жан-Луи Винатье был арестован в начале июня Замоскворецким районным судом. Он останется под стражей до 5 августа 2024 года. На слушании француз заявил, что он является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.

Дело по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах» было возбуждено в отношении иностранца. Следствие утверждает, что в течение нескольких лет он целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент.

На суде Винатье признал свою вину и сказал, что раскаивается.

Ранее Винатье признался в любви к России.

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