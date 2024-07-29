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В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава администрации Федоров: в Запорожье повреждены объекты инфраструктуры

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры.

По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, однако их количество и какие-либо подробности не приводятся.

До этого Telegram-канал ТСН со ссылкой на военную администрацию региона сообщал, что в Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Также в Харькове произошел взрыв. В это время сигнал воздушной тревоги звучал в Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на территории контролируемых Киевом частей ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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