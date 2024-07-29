ЦАХАЛ заявил о перехвате беспилотника, летевшего со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате беспилотного летательного аппарата, который приближался к границе страны с Ливаном. Об этом говорится в их Telegram-канале.

Менее часа назад ЦАХАЛ информировал о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля.

«Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила беспилотник, движущийся из Ливана в сторону западной Галилеи,» — говорится в сообщении армии.

27 июля пресс-служба израильской скорой помощи сообщила о 10 жертвах удара по Голанским высотам, позже их число увеличилось до 12. Израиль возложил ответственность за произошедшее на ливанское шиитское движение «Хезболла».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на атаку на Голанские высоты, добавив, что «Хезболла» заплатит за это «самую высокую цену», какую они еще не испытывали.

«Хезболла» опровергла свою причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

До 1967 года Голанские высоты были частью сирийской провинции Эль-Кунейтра, где проживала в основном арабская этноконфессиональная группа друзов. В ходе Шестидневной войны 1967 года и четвертой арабо-израильской войны 1973 года Израиль захватил две трети этой стратегически важной территории. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над регионом, но это решение не было признано Советом Безопасности ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».