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Израильский беспилотник нанес удар по штабу «Хезболлы» на юге Ливана

Lebanon 24: израильский дрон атаковал штаб «Хезболлы» на юге Ливана

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Shutterstock

Израильский боевой дрон атаковал место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает новостной портал Lebanon 24.

Удар был нанесен по населенному пункту Маркаба, расположенному в южной части Ливана. Беспилотник выпустил ракеты по зданию, в котором находился штаб и казарма. В результате удара помещения загорелись, однако пострадавших нет.

До этого сообщалось, что некоторые авиакомпании из различных стран приостановили свои рейсы в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, опасаясь возможных атак со стороны израильских военно-воздушных сил.

19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее Израиль пригрозил Ливану сокрушительным ударом после атаки на Голанские высоты.

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