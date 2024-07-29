Израильский беспилотник нанес удар по штабу «Хезболлы» на юге Ливана

Израильский боевой дрон атаковал место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает новостной портал Lebanon 24.

Удар был нанесен по населенному пункту Маркаба, расположенному в южной части Ливана. Беспилотник выпустил ракеты по зданию, в котором находился штаб и казарма. В результате удара помещения загорелись, однако пострадавших нет.

До этого сообщалось, что некоторые авиакомпании из различных стран приостановили свои рейсы в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, опасаясь возможных атак со стороны израильских военно-воздушных сил.

19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее Израиль пригрозил Ливану сокрушительным ударом после атаки на Голанские высоты.