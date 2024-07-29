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Российский боец рассказал о пленении военных ВСУ в Парасковиевке

Боец «Итальянец» рассказал, как сдались в плен военные ВСУ в Парасковиевке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Боец российской армии с позывным «Итальянец» рассказал о боях во взятой под контроль ВС РФ Парасковиевке (ДНР). Штурмовики 33-го полка с помощью перехваченной рации ВСУ узнали про их план «наката» с трех сторон, сообщил спецкор RT Александр Пискунов.

По словам «Итальянца», в конечном итоге украинские силы решили не атаковать — похоже, что они испугались. В репортаже Пискунова можно увидеть первых пленных военнослужащих ВСУ из Парасковиевки. Сначала российские солдаты бросили гранату в подвал, где укрывались противники. Затем из подвала стали доноситься крики: «мы сдаемся».

«Первую помощь оказали, что от нас требовалось. Мы им сказали, что «не будем вас убивать, гарантируем вам жизнь», — рассказал боец, получивший первый боевой опыт именно в этом населенном пункте.

До этого военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерий Костюченко заявил, что бригада при попытке контрнаступления на Запорожском направлении прошлым летом потеряла половину личного состава.

Ранее пленные морпехи с «Азовстали» обратились к руководству Украины.

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