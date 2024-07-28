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Дрон предупредил бойцов ВС РФ о надвигающейся атаке спецназа ВСУ

«РВ»: дрон предупредил бойцов о надвигающемся спецназе ВСУ под Торецком

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский дрон предупредил военнослужащих ВС РФ о приближающейся группе спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая направлялась к дому в пригороде Торецка, где российские бойцы забаррикадировались. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Украинские силы попытались штурмовать здание, но их атака оказалась неудачной, говорится в сообщении.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как оператор обнаружил около десяти украинских военнослужащих в белых повязках, которые вошли в полуразрушенный дом. Он передал информацию своим сослуживцам, после чего дрон покинул свою позицию.

В результате российские солдаты смогли вытеснить противника из здания, и украинские бойцы были вынуждены отступить.

В начале июля штурм занятой ВСУ квартиры российским десантником попал на видео. На кадрах продемонстрировано, как десантник аккуратно ступает по бетонным перекрытиям, пытаясь дойти до окна квартиры, где расположились украинские военнослужащие. Приблизившись достаточно, российский боец произвел несколько выстрелов внутрь помещения.

Ранее Россия впервые применила на Украине трехтонные бомбы.

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