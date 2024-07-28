Израильские дроны появились над позициями «Хезболлы» в Ливане

Израильские военные дроны вошли в ливанское воздушное пространство и совершают интенсивные полеты над центральными и южными районами страны. Об этом сообщает портал Janoubia.

Беспилотные летательные аппараты военно-воздушных сил Израиля появились в небе над форпостами шиитского движения «Хезболла», расположенными в районах Газия и Захрани под городом Сайда, а также над местностью Иклим-эт-Туффах, где находятся военные лагеря и склады с оружием. Ударов по наземным целям беспилотниками пока не было.

Израильские истребители также совершают разведывательные полеты над Ливаном. Они были замечены над Северным и Горным Ливаном, а также на востоке страны над долиной Бекаа и городом Баальбек.

До этого в Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном.

28 июля ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пограничных населенных пунктах Манара и Штул.

Ранее Нетаньяху экстренно вернулся в Израиль после удара по Голанам.