В Telegram-канале RT опубликованы кадры украинских наемников из Африки, работающих на стороне сепаратистов из племени туарегов.

Изначально эти фотографии планировал обнародовать автор известного Telegram-канала Grey Zone Никита (позывные «Белый» и «Пятисотый»).

По информации RT, у «Белого» были также данные, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами. «Пятисотый» собирался в последний раз съездить на передовую, а затем вернуться и опубликовать собранные материалы.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали. По информации связанных с «вагнеровцами» медиаресурсов и военкоров, погибло от 20 до 50 человек.

Среди туарегов есть радикальные исламисты. В частности, ответственность за нападение на колонну ЧВК «Вагнер» взяла джихадистская группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе».

На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины, десятки погибших и пленные.

Среди погибших оказался автор Telegram-канала Grey Zone. По данным провоенных Telegram-каналов, это 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин, он связан с ФСБ.

Ранее Украину обвинили в попытке сорвать планы России в Африке.