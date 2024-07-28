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Украинский беспилотник сбили в Курской области

Смирнов сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что беспилотник был сбит в Медвенском районе.

Также глава области предупредил, что нельзя приближаться к обломкам беспилотника.

Утром 28 июля Смирнов сообщил, что жилой дом загорелся в поселке Медвенка в Курской области в результате падения обломков сбитого украинского дрона.

Также представитель властей рассказал, что еще одной целью украинских войск стал город Суджа. При помощи коптера бойцы ВСУ сбросили на населенный пункт взрывное устройство, повредив жилой дом. Ранение получила местная жительница.

В ночь на 28 июля одна из нефтебаз в Курской области подверглась атаке дронов. Из-за этого на территории объекта загорелись три резервуара с топливом, при этом пожар на одном из них уже потушили.

Ранее в Нижегородской области предотвратили атаку украинских дронов.

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