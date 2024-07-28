На Западе рассказали о российской «наступательной дуге» в ДНР

Россия выстроила «наступательную дугу» в ДНР. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, целью ВС РФ является крупный транспортный узел, расположенный в городе Покровск. Сообщается, что российские войска медленно продолжают наступление в этом регионе на фоне нехватки солдат в ВСУ и задержки поставок военной помощи из США. Американские журналисты констатировали продвижение ВС РФ в сторону Часова Яра, Торецка и к западу от Очеретина.

При этом 30-летний комбат из 47-й бригады ВСУ по имени Александр с позывным «Гений» отметил, что перед этим Россия создала для ВСУ угрожающую ситуацию под Харьковом, что заставило украинскую сторону оттянуть туда часть сил.

«Это умная стратегия: вы сначала пробуете сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлекаете их на другом», — прокомментировал «Гений» эту стратегию.

До этого политолог Михайлов заявил, что взятие Лозоватского в ДНР открыло «ворота» в Днепропетровскую область Украины.

Ранее ВС РФ подорвали поезд с боеприпасами ВСУ в селе Буды под Харьковом.