Глава Моссада досрочно вернулся в Израиль из Италии

Глава Моссада Давид Барнеа принял решение досрочно вернуться в Израиль из Италии на фоне обострения отношений родной страны с Ливаном после обстрела Голанских высот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Утром 28 июля глава Моссада Барнеа прилетел в Рим для обсуждения сделки по сектору Газа.

«В ближайшие дни переговоры по основным вопросам продолжатся», — сообщили в канцелярии.

Отмечается, что в Риме стороны обсудили документ с предложениями по переговорам.

До этого Нетаньяху экстренно вернулся в Израиль и направился в штаб минобороны после удара Израиля по Голанским высотам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее Генштаб ЦАХАЛ разработал оперативные планы после удара «Хезболлы» по детям.