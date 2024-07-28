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В Сеуле заявили о возможном проведении КНДР ядерного испытания перед выборами в США

МО Южной Кореи: КНДР может провести ядерное испытание перед выборами в США

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

КНДР может провести ядерное испытание перед президентскими выборами в США. Об этом заявил глава минобороны Южной Кореи Син Вон Сик, передает Bloomberg.

Он утверждает, что северокорейская сторона «завершила приготовления к проведению» такого испытания. Сеул допускает, что оно может быть проведено перед или после президентских выборов в Соединенных Штатах, сказал министр. По его словам, таким образом Пхеньян собирается «усилить свое влияние» на Вашингтон.

До этого Син Вон Сик заявил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя в настоящее время нет подтверждений его развертывания.

Он отметил, что оружие КНДР является общей угрозой для Южной Кореи и Японии. Дальность тактического ядерного оружия затрагивает территории, на которых расположены военные базы США в Японии.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР увеличит производство ядерного оружия.

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