Минобороны Южной Кореи и США призвали КНДР не запускать шары с мусором

Министры обороны Южной Кореи и США Син Вон Сик и Ллойд Остин во время переговоров в Токио, призвали Северную Корею не запускать шары с мусором в Южную Корею. Об этом пишет Yonhap.

Южнокорейский министр отметил, что отправка Северной Кореей воздушных шаров с мусором является очевидным нарушением соглашения о перемирии и серьезной угрозой суверенитету Южной Кореи.

Отмечается, министры Южной Кореи и США настоятельно призвали Северную Корею немедленно прекратить провокации.

24 июля сообщалось, что шар с мусором из КНДР приземлился на территории комплекса в центре Сеула, где находится администрация президента Республики Корея. Токсичных веществ среди содержимого шара не обнаружили.

В середине июля сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Южной Корее «ужасными и невыносимыми» последствиями запуска воздушных шаров с пропагандистскими листовками на территорию КНДР.

Ранее власти Республики Корея насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР в одну из ночей.