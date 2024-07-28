«Хезболла» атаковала позиции ЦАХАЛ

Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. Об этом сообщает ТАСС.

«Бойцы исламского сопротивления 28.07.2024 нанесли удары по позициям сил... Израиля в поселении Штула и его окрестностях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все цели были точно поражены.

До этого сообщалось, что глава генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви разработал оперативные планы после ракетного удара шиитской группировки «Хезболла» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Отмечается, что Генштаб ЦАХАЛ также провел оценку ситуации в сфере безопасности после этого инцидента. Разработанные планы будут вынесены на утверждение правительства Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Ранее Нетаньяху экстренно вернулся в Израиль после удара по Голанам.