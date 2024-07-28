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В Госдуме назвали пленных бойцов из «Азовстали» отпетыми бандитами

Депутат Заварзин: стоит внимательно относиться к обмену бойцов из «Азовстали»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

России стоит внимательно относиться к обмену бойцов из «Азовстали». Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» выразил член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин.

«Азовсталь» — это отдельный разговор, там отпетые бандиты были. Если мое мнение, очень внимательно надо смотреть по обмену «Азовстали». Они там натворили дел много, поэтому Следственный комитет и все будут четко рассматривать эти вопросы», — заявил депутат.

28 июля украинские морпехи с «Азовстали», которые уже более двух лет находятся в плену, обратились к украинскому руководству с требованием их обменять.

4 мая 2022 года занимающий на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь полностью контролируется российскими войсками. В тот момент на территории местного металлургического комбината «Азовсталь» все еще находились украинские бойцы, однако 20 мая того же года в военном ведомстве страны сообщили о полном освобождении предприятия.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о потере 50% бригады при контрнаступлении.

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