В Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность

В Скадовском муниципальном округе Херсонской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Скадовском МО объявлена ракетная опасность!» — сообщил он.

По его словам, оперативные службы региона приведены в повышенную готовность.

До этого Сальдо сообщил, что четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка, Новокаховского городского округа в момент обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Он также рассказал, что в Алешкинском округе украинские солдаты сбросили на частный дом несколько боеприпасов. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал, но строение получило серьезные повреждения.

Ранее местная жительница получила ранение в Новой Каховке в Херсонской области в результате минометного обстрела.