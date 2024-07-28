На Украине сообщили о масштабном пожаре в Николаеве

В городе Николаеве на юге Украины наблюдается масштабный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Жителей города призывают не открывать окна», — сказано в сообщении.

Что именно горит, не уточняется.

28 июля власти Одессы рекомендовали жителям города воздержаться от пребывания на улице из-за неприятного запаха.

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней взяли пробы атмосферного воздуха, а также воды в поверхностных водоемах, ситуация контролируется. По информации «Страны.ua», причиной неприятного запаха мог стать массовый мор рыбы.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее в Измаиле в Одесской области Украины произошел взрыв на нефтебазе.