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Стало известно, какие последствия несет потеря села Прогресс для ВСУ

ТАСС: освобождением села Прогресс в ДНР ВС РФ сковали логистику ВСУ

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Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы (ВС) РФ сковали логистику украинской армии, освободив село Прогресс в Донецкой народной республике. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

Российская армия в результате заняла стратегически важный рубеж у железнодорожной ветки, максимально сковав логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта.

«Прогресс — стратегически важное направление. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — заявил собеседник агентства.

По данным источника, параллельное взятие села Евгеновка, которое находится восточнее Прогресса, в результате позволит «выровнять» линию фронта.

В силовых структурах подчеркнули, что эти два населенных пункта существенно расширяют зону влияния российских войск на покровском направлении.

Взять села Евгеновку и Прогресс удалось благодаря успешным боевым действиям группировки российских войск «Центр». В ходе боев армия России нанесла поражение трем бригадам ВСУ, отразив контратаки.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь перехватили семь беспилотников над Россией.

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Операция на Украине
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