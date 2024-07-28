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В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в Белгороде и Шебекино.

По словам Гладкова, ракетная опасность действует в Белгороде и Белгородском районе, в Шебекино и Шебекинском округе.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал Гладков местных жителей.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 28 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над двумя регионами страны семь украинских дронов.

Пять беспилотников были уничтожены в Белгородской области, а еще два — в Курской.

Поздно вечером 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины. В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены мужчина и женщина, они отказались от помощи, но позже, почувствовав недомогание, вызвали скорую помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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