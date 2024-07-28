Сирия заявила, что в обстреле Голанских высот виноват Израиль

Сирия считает Израиль причастным к «чудовищному преступлению», в результате которого пострадали десятки людей в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Об этом говорится в сообщении МИД страны, которое опубликовало агентство Sana.

«Израильское оккупационное образование вчера совершило чудовищное преступление в городе Мадждаль-Шамс на сирийских Голанах... а затем обвинило в этом ливанское национальное сопротивление», — заявили в министерстве.

По мнению сирийских властей, таким образом Израиль хочет создать предлог для расширения эскалации в регионе.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху экстренно вернулся в Израиль после удара по Голанам.