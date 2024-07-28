ВС РФ за сутки сбили 34 дрона

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили пять снарядов HIMARS, две бомбы Hammer и 34 дрона. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Среди сбитых беспилотников 22 были уничтожены в зоне боевых действий, а 12 — вне ее.

За все время проведения СВО, по данным МО РФ, российскими войсками были уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, свыше 28,5 тыс. воздушных беспилотников, 556 ЗРК, свыше 16,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины РСЗО, почти 12,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и 24 тыс. специальных автомобилей ВСУ.

28 июля на нефтебазе в Курской области при атаке БПЛА загорелись три резервуара. Потушить до сих пор удалось только один. Во время атаки в Судже был поврежден жилой дом, в результате чего пострадала женщина.

Также в Нижегородской области силы ПВО РФ сбили два украинских БПЛА.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.