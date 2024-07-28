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В Минобороны сообщили об уничтожении ста военных ВСУ за сутки

Минобороны: группировка «Днепр» уничтожила до ста военных ВСУ за сутки

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РИА «Новости»

Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 100 боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что бои велись в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области.

Помимо военнослужащих ВСУ, российские бойцы уничтожили две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, два 152-миллиметрового орудия Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Также в Минобороны отметили, что ВС РФ поразили склад боеприпасов.

Кроме того, в результате успешного выполнения боевой задачи российские войска группировки «Центр» взяли под контроль села Евгеновка и Прогресс в Донецкой народной республике.

Ранее российские артиллеристы разбили укрепления с пехотой ВСУ под Харьковом.

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