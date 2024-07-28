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Названо число атак ВСУ, отраженных группировкой «Запад» за сутки

Минобороны РФ: группировка «Запад» за сутки отразила одну атаку ВСУ в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки отразили одну атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) около донецкого населенного пункта Торское. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что за аналогичный промежуток времени военнослужащие страны нанесли поражение формированиям трех бригад украинских войск. Сражения произошли у населенных пунктов Купянск-Узловой и Табаевка в Харьковской области, а также в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

«ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США и 16 автомобилей», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя две гаубицы M777 американского производства и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н». Также подразделения ВСУ лишились одной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана», комплекса Krab польского производства и восьми складов с боеприпасами.

Ранее в сети появилось видео с «охотой» российских солдат на боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

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