Путин рассказал, что нужно человеку для службы на флоте

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для службы на флоте человек должен обладать особым складом души. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства 28 июля выступил на параде Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который состоялся в Санкт-Петербурге. После этого он провел встречу с главами иностранных делегаций, присутствовавших на торжественном мероприятии.

«Морская служба требует особых качеств от человека, особого характера, особого склада души», — сказал российский лидер во время беседы.

По словам Путина, море способно создавать трудности, с которыми люди на суше никогда не сталкиваются.

Также президент обратил внимание, что реки и океаны одновременно разделяют и объединяют людей. Подобное наблюдалось на протяжении всей человеческой истории, резюмировал глава государства.

При этом, произнося речь непосредственно в ходе парада, российский лидер поблагодарил моряков ВМФ РФ за доблестную службу и пожелал им новых побед. Путин подчеркнул, что сейчас перед военнослужащими стоят по-настоящему исторические и судьбоносные задачи.

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