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Путин рассказал, что нужно человеку для службы на флоте

Путин: служба на флоте требует от человека особых характера и склада души

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для службы на флоте человек должен обладать особым складом души. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства 28 июля выступил на параде Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который состоялся в Санкт-Петербурге. После этого он провел встречу с главами иностранных делегаций, присутствовавших на торжественном мероприятии.

«Морская служба требует особых качеств от человека, особого характера, особого склада души», — сказал российский лидер во время беседы.

По словам Путина, море способно создавать трудности, с которыми люди на суше никогда не сталкиваются.

Также президент обратил внимание, что реки и океаны одновременно разделяют и объединяют людей. Подобное наблюдалось на протяжении всей человеческой истории, резюмировал глава государства.

При этом, произнося речь непосредственно в ходе парада, российский лидер поблагодарил моряков ВМФ РФ за доблестную службу и пожелал им новых побед. Путин подчеркнул, что сейчас перед военнослужащими стоят по-настоящему исторические и судьбоносные задачи.

Ранее в РФ рассказали о бурном развитии в стране военного судостроения.

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