Путин: если военные люди собираются в одном месте, это хороший знак

Участие зарубежных моряков в параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудничества и взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к зарубежным морякам, которые приняли участие в параде.

«Если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что такими мероприятиями как парад в честь Дня ВМФ создаются особые условия для «сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания».

Также в своем выступлении президент РФ поблагодарил всех гостей за то, что они «в непростое время» приехали в Россию. Российский лидер заверил, что к ним относятся «также душевно и тепло, как и к руководству стран».

В Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Мероприятие состоит из двух частей — морской и наземной. В параде приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, а также четыре парусных судна и одна подводная лодка. Затем вечером состоится салют.

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