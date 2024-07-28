В Пентагоне заявили о готовности защитить Японию при помощи ядерного оружия

Соединенные Штаты подтверждают приверженность защите Японии любыми военными средствами, как обычными, так и ядерными, заявил перед началом встречи японской и американской делегаций глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.

«Наша приверженность защите Японии непоколебима. Это включает в том числе расширенное сдерживание путем предоставления [для этого] всего спектра наших обычных и ядерных возможностей», — сказал министр обороны США.

В то же время представители Японии заявили о необходимости усиления сдерживания для «защиты международного порядка», а также для поддержания «свободы и открытости» в Индо-Тихоокеанском регионе.

28 июля главы минобороны США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности ради «мира и стабильности» на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стороны подчеркнули необходимость трехстороннего сотрудничества в области безопасности между оборонными ведомствами, включая проведение консультаций по политике на высшем уровне, обмен информацией и трехсторонние учения.

Ранее сообщалось, что США создадут новое военное командование в Японии.