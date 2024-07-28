Журналистка рассказала подробности о гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали

Журналистка Анастасия Кашеварова сообщила в своем Telegram-канале, что к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали причастен Герой России.

«У этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России. Везде у нас фатальные ошибки», — поделилась Кашеварова.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали. По информации связанных с «вагнеровцами» медиаресурсов и военкоров, погибло от 20 до 50 человек. Среди погибших оказался автор известного Telegram-канала Grey Zone.

Среди туарегов есть радикальные исламисты. В частности, ответственность за нападение на колонну ЧВК «Вагнер» взяла джихадистская группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе».

На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины, десятки погибших и пленные.

Среди погибших оказался автор Telegram-канала Grey Zone с позывным «Белый». По данным провоенных Telegram-каналов, это 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин, он связан с ФСБ.

Ранее туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали.