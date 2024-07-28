МИД Израиля заявил о последнем шансе избежать войны с Ливаном

Шиитская организация «Хезболла» должна отвести свои войска от границы с Израилем, поскольку это последний шанс избежать войны в Ливане после обстрела Голанских высот, заявил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, <...> это вынудить «Хезболлу» выполнить резолюцию СБ ООН 1701. Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем», — написал дипломат.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в США усомнились в целенаправленности обстрела Голанских высот.