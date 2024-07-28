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В США усомнились в целенаправленности обстрела Голанских высот

AP: разведка США сомневается, что атака на Голанские высоты была намеренной

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Ammar Awad/Reuters

Сотрудники американской разведки сомневаются, что недавний удар по спорным Голанским высотам на Ближнем Востоке был нанесен намеренно. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации журналистов, США уверены в причастности к обстрелу ливанского движения «Хезболла».

«Но им (американским разведчикам. — «Газета.Ru») неясно, хотела ли группировка поразить именно эту цель или она ударила не по той цели», — говорится в материале.

Голанские высоты, большую часть которых сейчас контролирует Израиль, подверглись атаке 27 июля. В результате пострадали более 30 человек, включая несовершеннолетних.

В еврейском государстве ответственность за обстрел возложили на «Хезболлу». При этом израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал начать войну против ливанского движения.

Тем не менее представители «Хезболлы» не согласились с обвинениями. В ливанском движении назвали «ложью» информацию о том, что оно причастно к удару по Голанским высотам. Но, несмотря на это, ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ряд объектов группировки на юге и в глубине Ливана.

Ранее в Израиле уточнили данные о пострадавших при обстреле Голанских высот.

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