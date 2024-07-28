В США усомнились в целенаправленности обстрела Голанских высот

Сотрудники американской разведки сомневаются, что недавний удар по спорным Голанским высотам на Ближнем Востоке был нанесен намеренно. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации журналистов, США уверены в причастности к обстрелу ливанского движения «Хезболла».

«Но им (американским разведчикам. — «Газета.Ru») неясно, хотела ли группировка поразить именно эту цель или она ударила не по той цели», — говорится в материале.

Голанские высоты, большую часть которых сейчас контролирует Израиль, подверглись атаке 27 июля. В результате пострадали более 30 человек, включая несовершеннолетних.

В еврейском государстве ответственность за обстрел возложили на «Хезболлу». При этом израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал начать войну против ливанского движения.

Тем не менее представители «Хезболлы» не согласились с обвинениями. В ливанском движении назвали «ложью» информацию о том, что оно причастно к удару по Голанским высотам. Но, несмотря на это, ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ряд объектов группировки на юге и в глубине Ливана.

Ранее в Израиле уточнили данные о пострадавших при обстреле Голанских высот.