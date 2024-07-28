Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беженец из-под Торецка рассказал, как скрывался от ТЦК

Беженец из-под Торецка прятался от ТЦК, так как не хотел воевать против своих

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Беженец из поселка Новгородское в пригороде Торецка в ДНР Юрий Мухин рассказал, что скрывался от сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов), так как не хотел участвовать в боевых действиях против своих. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что 59-летний Мухин согласно украинским законам подлежит мобилизации. Он рассказал, что его соседи по району создали в мессенджере группу, в которой оповещали друг друга, если видели сотрудников ТЦК. Тогда мужчины не выходили из дома.

Он рассказал, что мужчины младше 60 лет исчезли из села, в основном там остались женщины 45 лет и пенсионерки.

«Мы в поселке старались не шляться, можно нарваться на ту же полицию», — поделился Мухин.

Он пояснил, что скрывался от сотрудников ТЦК, так как не хотел «идти воевать против своих», так как дед Мухина прошел Великую Отечественную войну.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что в Одессе местные жители помешали сотрудникам территориального центра комплектования призвать мужчину «явно пожилого возраста».

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами