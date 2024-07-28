Беженец из-под Торецка рассказал, как скрывался от ТЦК

Беженец из поселка Новгородское в пригороде Торецка в ДНР Юрий Мухин рассказал, что скрывался от сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов), так как не хотел участвовать в боевых действиях против своих. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что 59-летний Мухин согласно украинским законам подлежит мобилизации. Он рассказал, что его соседи по району создали в мессенджере группу, в которой оповещали друг друга, если видели сотрудников ТЦК. Тогда мужчины не выходили из дома.

Он рассказал, что мужчины младше 60 лет исчезли из села, в основном там остались женщины 45 лет и пенсионерки.

«Мы в поселке старались не шляться, можно нарваться на ту же полицию», — поделился Мухин.

Он пояснил, что скрывался от сотрудников ТЦК, так как не хотел «идти воевать против своих», так как дед Мухина прошел Великую Отечественную войну.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что в Одессе местные жители помешали сотрудникам территориального центра комплектования призвать мужчину «явно пожилого возраста».

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.