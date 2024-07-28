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Расчеты БПЛА морпехов «Днепра» совершенствуют навыки на полигоне

МО: расчеты БПЛА морпехов группировки войск «Днепр» улучшают навыки на полигоне

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Минобороны РФ рассказали, что морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск «Днепр» на полигоне в зоне спецоперации отрабатывают свои навыки управления БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военное ведомство.

«Морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции», — рассказали военные.

В ведомстве добавили, что военнослужащие каждый день наблюдают за правым берегом Днепра с помощью дронов, отслеживая передвижения противника, осуществляя наведение FPV-дронов на цели и сбросы боеприпасов по объектам противника.

26 июля Минобороны сообщало, что за минувшую неделю с 20 по 26 июля в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве добавили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Ранее в США рассказали о проблемах ВСУ на всей линии фронта.

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