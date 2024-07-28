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Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Минобороны заявило, что экипаж вертолета Ка-52М поразил подразделения ВСУ

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Минобороны РФ

Экипаж российского вертолета Ка-52М ударил по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины в зоне действий группировки российских войск «Север». Об этом сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

Удар, как рассказали в ведомстве, наносился по заданным координатам неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». Все цели были поражены.

После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, отметили в Минобороны.

Штурман разведывательно-ударного вертолета отметил, что расчет полета был выполнен на предельно малой высоте, что исключает поражение и обнаружение вражеским средствами ПВО.

20 июля РИА Новости со ссылкой на российского военного заявляло, что украинская армия практически отказалась от использования самолетов и вертолетов на Купянском направлении из-за плотности ПВО.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее.

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Операция на Украине
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