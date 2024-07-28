Экс-офицер СБУ заявил, что наемники после увольнения из ВСУ рассказывают об «аде»

Иностранные наемники реже стали вступать в украинскую армию и ругают условия службы. Об этом заявил РИА Новости экс-подполковник украинской службы безопасности Василий Прозоров.

По его информации, наемники на Украине могут заключить первый контракт всего на полгода и имеют право разорвать его в любой момент и уехать.

«И сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину, рассказав, что тут вообще ад, тут кошмар. Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает «Интернациональным легионом», — сказал офицер СБУ в отставке.

Иностранные наемники, по его словам, жалуются на бесполезные атаки и глупость украинского командования. В результате подобные ролики сильно бьют по имиджу ВСУ, отбивая у потенциальных наемников желание приезжать на Украину, считает он.

По мнению Прозорова, основной поток желающих вступить в ВСУ был в 2022-2023 году, а теперь туда едут только «из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать».

До этого он заявлял, что на Западе под эгидой НАТО и правительств ряда стран есть специальные фонды для вербовки иностранных наемников.

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