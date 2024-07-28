Израильские истребители нанесли удары по Ливану

Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана после обвинений ливанского движения «Хезболлы» в обстреле Голанских высот. Об этом сообщил ливанский телеканал Almanar, передает РИА Новости.

По его данным, израильская авиация нанесла воздушные удары по городам Эль-Хиям и Кфар-Кила, а также по окраинам городов Аббасия и Бурдж аль-Шимали в округе Тир. Еще одна ракета была запущена в сторону деревни Тейр Харфа.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется.

Ранее Израиль пообещал жестко ответить на обстрел Голанов.