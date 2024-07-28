Шииты атаковали военную базу США в Сирии

Шииты из проиранской военизированной группировки «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила радиостанция Sham FM, передает ТАСС.

По ее данным, бойцы группировки выпустили шесть ракет по объекту. Очевидцы сообщили о взрывах на территории американской базы.

Другие подробности не приводятся.

За последние 48 часов, отмечает Sham FM, это третья атака на военные базы США на востоке Сирии.

«Исламское сопротивление Ирака» ранее неоднократно совершало нападения на американские войска в Сирии.

Об атаке на базу Вооруженных сил США в районе Конико сообщалось также ночью 27 июля.

По данным источника РИА Новости, на ее территории упали три ракеты, еще две — в окрестностях базы. Американские вертолеты были подняты в воздух после обстрела. Кто именно совершил атаку, установлено не было.

Ранее на западе Ирака атаковали авиабазу США.