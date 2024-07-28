Стали известны потери ЧВК «Вагнер» в результате засады в Мали

В результате засады туарегов на колонну «вагнеровцев» в Мали погибло по разным источникам от 20 до 50 военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на ряд медиа, связанных с «Вагнером».

Отмечается, что среди погибших оказался автор известного Telegram-канала Grey Zone.

Сообщается, что в ходе атаки были подбиты несколько единиц техники, а также вертолет Ми-24, который пытался прикрыть бойцов.

Источники сообщают, что раненых туареги взяли в плен, но, по данным ряда ресурсов, их удалось впоследствии выкупить.

До этого сообщалось, что в Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер». Бойцы попали в засаду туарегов во время совместной операции ЧВК с малийской армией.

В январе сообщалось, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере.

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