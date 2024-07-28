Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны потери ЧВК «Вагнер» в результате засады в Мали

В результате засады туарегов в Мали погибли не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер»

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

В результате засады туарегов на колонну «вагнеровцев» в Мали погибло по разным источникам от 20 до 50 военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на ряд медиа, связанных с «Вагнером».

Отмечается, что среди погибших оказался автор известного Telegram-канала Grey Zone.

Сообщается, что в ходе атаки были подбиты несколько единиц техники, а также вертолет Ми-24, который пытался прикрыть бойцов.

Источники сообщают, что раненых туареги взяли в плен, но, по данным ряда ресурсов, их удалось впоследствии выкупить.

До этого сообщалось, что в Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер». Бойцы попали в засаду туарегов во время совместной операции ЧВК с малийской армией.

В январе сообщалось, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере.

Ранее неизвестные осквернили могилу Евгения Пригожина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами