В Африке разбили колонну ЧВК «Вагнер»

Колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Мали. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

«В Мали в результате засады боевиков арабского движения Азавада понесли тяжелые потери бойцы ЧВК «Вагнер» и солдаты местных вооруженных сил», — говорится в публикации.

Отмечается, что часть военнослужащих попали в плен.

Политический консультант Игорь Димитриев в своем Telegram-канале рассказал, что, по его данным, бойцы попали в засаду туарегов во время совместной операции ЧВК с малийской армией.

Также Димитриев сообщил, что в колонне находился известный российский военкор, автор Telegram- канала Grey Zone.

В январе сообщалось, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере.

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