Украинские беспилотники сбили в Белгородской области

Два беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Атака БПЛА была пресечена около 21:40 мск, подчеркнули в ведомстве.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на два населенных пункта региона.

Он рассказал, что супружеская пара получила ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на авто в селе Илек-Пеньковка, а в поселке Политотдельский при атаке дрона пострадал 11-летний ребенок.

Вечером 27 июля Гладков сообщал, что четыре населенных пункта региона подверглись атакам украинских беспилотников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.