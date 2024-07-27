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Украинские беспилотники сбили в Белгородской области

Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников ВСУ в Белгородской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Два беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Атака БПЛА была пресечена около 21:40 мск, подчеркнули в ведомстве.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на два населенных пункта региона.

Он рассказал, что супружеская пара получила ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на авто в селе Илек-Пеньковка, а в поселке Политотдельский при атаке дрона пострадал 11-летний ребенок.

Вечером 27 июля Гладков сообщал, что четыре населенных пункта региона подверглись атакам украинских беспилотников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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