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Беспилотник США опасно приблизился к российскому истребителю в Сирии

Беспилотник коалиции во главе с США опасно приблизился к Су-35 ВКС РФ в Сирии

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Александр Вильф/РИА Новости

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк утверждает, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому истребителю Су-35 над Пальмирой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Игнасюка, российский летчик продемонстрировал высокий профессионализм и предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.

До этого замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов заявил, что многоцелевой БПЛА MQ-1C международной коалиции во главе с Соединенными Штатами атаковал грузовик в Сирии.

20 июня беспилотник российского производства «Форпост-Р» уничтожил террористов, готовящих теракт в Сирии.

Днем ранее беспилотники армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по двум военным объектам Вооруженных сил Сирии в районах населенных пунктов Даръа и Эль-Кунейтра.

8 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по расположениям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

Ранее Минобороны сообщило, что США в Сирии спровоцировали угрозу столкновения российского Су-35 и беспилотников.

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