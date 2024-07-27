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ВСУ продолжают обстрел городского округа Шебекино

Губернатор Гладков сообщил о продолжающемся обстреле городского округа Шебекино

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

ВСУ продолжают обстрел городского округа Шебекино. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сообщается, что мирные жители Шебекино не пострадали.

«В городе Шебекино осколками снаряда в двух частных домах выбито остекление, посечены фасады и ограждения. Также посечен грузовой автомобиль», — рассказал чиновник.

Кроме того стало известно, что в селе Новая Таволжанка в трех частных домовладениях в результате обстрела были выбиты окна, повреждены стены, внутренняя отделка и линия электропередачи. На место происшествия прибыли оперативные службы.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов в Белгородской области. В поселке Красная Яруга дрон ВСУ упал на кровлю многоквартирного дома, что привело к повреждению фасада здания и остекления в трех квартирах.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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