Американский эксперт оценил эффективность российских планирующих авиабомб

Украина не сможет противодействовать ракетным и бомбовым ударам России по всей территории страны даже в случае поставок ей дополнительных батарей систем ПВО Patriot. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

Дэвис отметил, что в первую очередь имеет в виду планирующие авиабомбы, которые запускаются с российских истребителей. По его словам, даже в случае поставок Украине дополнительных батарей ПВО Patriot или любых других подобных систем западные страны не смогут укомплектовать их достаточным количеством снарядов.

17 июля в «Ростехе» заявили, что российская трехтонная планирующая авиабомба ФАБ-3000 при взрыве может накрыть площадь размером с 11 футбольных полей.

Кроме того, сообщалось, что «Ростех» ведет работы по совершенствованию универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб, что позволит существенно увеличить дальность их применения.

Ранее Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000.