Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский эксперт оценил эффективность российских планирующих авиабомб

Дэвис: российские планирующие авиабомбы проникают на всю территорию Украины

close
100%
«Минобороны России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Минобороны России»

Украина не сможет противодействовать ракетным и бомбовым ударам России по всей территории страны даже в случае поставок ей дополнительных батарей систем ПВО Patriot. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

Дэвис отметил, что в первую очередь имеет в виду планирующие авиабомбы, которые запускаются с российских истребителей. По его словам, даже в случае поставок Украине дополнительных батарей ПВО Patriot или любых других подобных систем западные страны не смогут укомплектовать их достаточным количеством снарядов.

17 июля в «Ростехе» заявили, что российская трехтонная планирующая авиабомба ФАБ-3000 при взрыве может накрыть площадь размером с 11 футбольных полей.

Кроме того, сообщалось, что «Ростех» ведет работы по совершенствованию универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб, что позволит существенно увеличить дальность их применения.

Ранее Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами