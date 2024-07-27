Корабли Балтийского флота РФ прибыли в порт столицы Кубы

Корабли Балтийского флота РФ начали заходить в порт кубинской Гаваны, первым идет учебный корабль «Смольный». Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что «Смольный» начал вести приветственные залпы, на которые отвечают с крепости порта Гаваны.

Позади учебного корабля идут танкер «Ельня» и патрульный корабль «Неустрашимый». Группа российских военных судов пробудет в Гаване до 30 июля.

25 июля министерство революционных вооруженных сил Кубы заявляло о предстоящем заходе в порт Гаваны кораблей Балтийского флота РФ.

В начале июня Гавану посетила группа кораблей Северного флота РФ во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а также атомным подводным крейсером «Казань». Заход военных кораблей России вызвал большой резонанс в кубинской столице: местные жители собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы полюбоваться фрегатом и подлодкой.

Ранее новым командующим Балтийским флотом стал вице-адмирал Сергей Липилин.