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Российские самолеты уничтожили опорный пункт и солдат ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в ДНР

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Минобороны России

Российские самолеты-штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток» (Донецкая народная республика). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. По данным ведомства, все указанные цели поражены, полет прошел в штатном режиме.

Также Минобороны РФ сообщало, что группировка российских войск «Север» в течение суток нанесла поражение пяти бригадам ВСУ в Харьковской области. Украинская армия потеряла до 165 военнослужащих.

Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лозоватское в Донецкой народной республике. Там действовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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