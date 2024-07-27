Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новгородском в пригороде Торецка в ДНР прикрывались гражданским населением как живым щитом. Об этом рассказал РИА Новости Юрий Мухин, которого эвакуировали из поселка.

«За моим домом стоял миномет 120-й (калибра 120 миллиметров — «Газета.Ru»). Они никогда не пойдут на пустырь, где никого из жителей. Два-три дома мирных жителей — они обязательно должны вклиниться. Это мы — живой щит. А россияне не стреляли», — рассказал беженец.

Мухин добавил, что в один из дней почувствовал, что в доме небезопасно. В результате мужчина принял решение покинуть жилище и уйти к дочери в дом. Через полтора часа украинские военные начали стрелять из этого миномета, тогда как российские военные вычислили точку и уничтожили ее.

Также беженец отметил ювелирную работу российской артиллерии. По словам мужчины, в результате отработки российских военнослужащих по цели не осталось «ни миномета, ни деревьев», тогда как дом Мухина остался цел. Мужчина подчеркнул, что даже забор не пострадал.

Мухин среди прочего рассказал, что бойцы украинской армии расположились около домов мирных жителей, с мирными жителями «обращались грубо и угрожали расправой», когда те пытались прогнать их.

До этого о другом бесчеловечном акте ВСУ сообщили штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ. Бойцы при радиоперехвате переговоров подразделений украинской армии выявили, что они обсуждали стрельбу по мирным жителям Красногоровки в ДНР.

Ранее ВС РФ вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей в Красногоровке.