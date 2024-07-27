Украинские войска потеряли до 740 военных в «Южной» зоне ответственности. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» полковник Вадим Астафьев.

По его словам, бои шли в районах Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Новодмитровки, Красногоровки, Верхне-Каменского, Максимильяновки и Райгородка.

«Уничтожены САУ «Паладин», две гаубицы М777, пять 152-миллиметровых орудий Д-20, 122-миллиметровая САУ «Гвоздика» и 105-миллиметровые гаубицы L119», — поделился Астафьев.

В результате ВСУ потеряли до 740 бойцов, помимо техники.

До этого РИА Новости, ссылаясь на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли треть из около 15 тысяч иностранных наемников. Он отметил, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) через службу в украинских войсках прошло около 15 тысяч иностранных наемников.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.